Минобороны сообщило об уничтожении двух С-300 ВСУ в Сумской области

Минобороны России сообщило об уничтожении двух С-300 и радиолокационного поста ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Шпилевка Сумской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области», — рассказали в российском ведомстве.

Помимо прочего, были поражены шесть украинских пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и техники, 13 артиллерийских батарей на огневых позициях.

Также стало известно, что российские системы противовоздушной обороны перехватили «Точку-У» ВСУ и ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

15 мая Минобороны показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Снайпер группы огневой поддержки Алексей рассказал, что на каждую группу и экипаж в среднем в день приходится по два вылета.

