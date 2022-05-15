В Херсоне рассказали об обстановке после бунта в СИЗО

В Херсоне рассказали, что криминогенная обстановка в городе стабильная после бунта в СИЗО

Исполняющий обязанности начальника херсонского следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал об обстановке в Херсоне после бунта в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, криминогенная обстановка в городе стабильная. «Более чем достаточно [сил] со стороны Российской Федерации, потому как в городе обстановка стабильная и, насколько я знаю, контролируемая полностью», — сказал Гуряков.

Ранее Гуряков раскрыл подробности бунта в херсонском СИЗО, возложив ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию.

11 мая заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления.