Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне рассказали об обстановке после бунта в СИЗО

В Херсоне рассказали, что криминогенная обстановка в городе стабильная после бунта в СИЗО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исполняющий обязанности начальника херсонского следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал об обстановке в Херсоне после бунта в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, криминогенная обстановка в городе стабильная. «Более чем достаточно [сил] со стороны Российской Федерации, потому как в городе обстановка стабильная и, насколько я знаю, контролируемая полностью», — сказал Гуряков.

Ранее Гуряков раскрыл подробности бунта в херсонском СИЗО, возложив ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию.

11 мая заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек
В Госдуме рассказали о приоритетной повестке
Конгрессмены США захотели раскрыть «одну из величайших тайн» на слушаниях по НЛО
В Херсоне рассказали об обстановке после бунта в СИЗО
Пользователи сети обсудили LEGO по-советски
В Евросоюзе обеспокоились возможной рецессией и стагфляцией
Байден призвал «покончить с внутренним терроризмом» в США
В России оценили связь расходов на перевозки с подорожанием продуктов
В Словакии проверят на экстремизм символ «Азова» на памятнике советским воинам
Финский журналист высмеял вылет Овечкина из Кубка Стэнли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.