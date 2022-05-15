Президент Финляндии заявил о готовности обсудить с Турцией вступление в НАТО

Президент Финляндии заявил, что готов обсудить озвученные Эрдоганом вопросы о входе в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности обсудить с Турцией вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава государства сказал, что готов обсудить вопросы о входе в альянс, озвученные турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий вступление Финляндии в НАТО.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных (...) мнениях на этот счет», — уточнил турецкий лидер. По его словам, ранее уже была допущена «ошибка в связи с Грецией». И второго такого промаха Турция совершать не хочет.

Ранее в воскресенье, 15 мая, стало известно, что Финляндия официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам главы правительства Санны Мариин, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавила она.

Решение о вступлении в альянс будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.