В Госдуме раскрыли подробности об индексации пенсий

Депутат Госдумы Бессараб обещала всем пенсионерам индексацию выплат в 2022 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации выплат для пенсионеров. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Бессараб раскрыла подробности об индексации выплат и обещала ее всем пенсионерам в 2022 году. Она заявила, что стоит ожидать этих изменений, поскольку поручение президента России Владимира Путина выполнено. Правительству поручили внести соответствующие инициативы по индексации социальных выплат, пенсий, пособий еще до 20 апреля, поэтому решение будет принято.

«Процент сложно предусмотреть, потому что цифры инфляции меняются. За первый квартал это было 9,95 процента, но сейчас я не берусь сказать, на какой процент будет изменение, но то, что оно будет, это однозначно. Президент неоднократно подчеркивал, что борьба с бедностью — это первоочередная задача несмотря ни на какие обстоятельства», — подчеркнула депутат.

По словам парламентария, в индексации пенсий исключений не будет. Она напомнила, что в поручении президента их не было.

«Военным пенсионерам за год повысили уже на 12,6 процента. Мы помним, что 1 октября 2021 года было повышение, а потом еще на 8,6 процента в феврале этого года с учетом того, что за январь был тоже произведен перерасчет», — заключила Бессараб.

Ранее Бессараб рассказала об изменении в размерах и правилах выплаты пенсий. С 1 июня в России вступит в силу закон, согласно которому иначе будет начисляться страховая пенсия по потере кормильца и повысится размер пенсии у ряда категорий пенсионеров.