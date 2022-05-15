Турция начнет производить собственный танк в течение двух лет

CNN Türk: Турция начнет производить свой боевой танк Altay в течение двух лет

Турция запустит серийное производство собственного перспективного боевого танка Altay в течение двух лет. Сейчас машина проходит испытания, новость телеканала CNN Türk публикует ТАСС.

По данным телеканала, 65-тонный танк будет оснащен системой активной защиты, которая сделает машину неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. На финальный стадии находится создание двигательной установки местного производства.

Помимо этого, Altay оснастят броней нового поколения, дальность его стрельбы составит 8 километров. Военнослужащие будут управлять танком с помощью компьютерной системы.

Департамент оборонной промышленности Турции и компании ВМС подписал контракт на производство новых танков в 2018 году — его оценили на сумму 500 миллионов долларов. На первом этапе работы запланирован выпуск 250 танков, всего Анкара намерена произвести одну тысячу боевых машин и начать работу над безэкипажными вариантами.

Altay заменит немецкие танки Leopard и американские M60, которые сейчас стоят у турецкой армии на вооружении.

Ранее Турция отказалась от покупки украинских двигателей для танка Altay — вместо них боевая машина получит южнокорейские двигатели Doosan Infracore DV27K. По данным издания Defense News, у нового танка Анкары есть проблемы. Так, у разработчиков машины нет доступа к ключевым технологиям производства силового агрегата и брони танка.