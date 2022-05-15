Российские теннисистки выиграли турнир в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Кудерметова и Павлюченкова выиграли турнир в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли турнир в Риме в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче россиянки оказались сильнее канадки Габриэлы Дабровски и мексиканки Хулианы Ольмос. Встреча продлилась один час 14 минут и завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 10:7.

Для олимпийской чемпионки в миксте (в паре с Андреем Рублевым) Павлюченковой эта победа стала шестой в парном разряде. Кудерметова выиграла четвертый титул в парном разряде.

15 мая в мужском турнире серии ATP Masters 1000 в Риме победителем стал серб Новак Джокович. В финальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча продлилась один час 36 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 7:6. Для первой ракетки мира этот титул стал первым в сезоне.