Джокович выиграл первый турнир в сезоне

Сербский теннисист Джокович обыграл грека Циципаса и стал победителем турнира ATP в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии ATP Masters 1000 в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча продлилась один час 36 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 7:6.

Для первой ракетки мира этот титул стал первым в сезоне. Всего на счету Джоковича 87 побед на турнирах, в том числе шесть в Риме.

В марте 2022 года Джокович был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.