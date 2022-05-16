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Посол рассказал об обрушении торговли между Россией и Финляндией

Посол Кузнецов указал на разрушении торговли между Россией и Финляндией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Двустороння торговля Москвой и Хельсинки «практически обрушилась» из-за санкций Запада, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24».

Товарооборот резко упал, многие инвестиционные проекты заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка, сказал он. По словам Кузнецова, восстановление двухсторонних торгово-экономических отношений между странами потребует много времени и будет достаточно болезненным.

Ранее Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО. RAO Nordic Oy, являющаяся «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в эту страну.

Финские энергетики позже заявили, что прекращение поставок российского электричества в Финляндию не связано с возможным вступлением страны в Североатлантический альянс.

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Платон Щукин
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