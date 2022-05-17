США пригрозили «ядерным Армагеддоном» из-за политики Байдена на Украине

American Thinker: поставки оружия Украине из США могут привести к «ядерному Армагеддону»

Соединенным Штатам пригрозили «ядерный Армагеддон» из-за политики американского лидера Джо Байдена на Украине. Об этом заявил обозреватель Джеймс Поплар в своей статье для American Thinker.

По его словам, то, что начиналось как довольно простая и открытая политика поставок вооружения в Киев, теперь превращается в стремительную эскалацию. «Мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — отметил он.

Журналист считает, что США хотят «любой ценой ослабить Россию». По его мнению, из-за этого может появиться риск «возникновения термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами».

Поплар добавил, что американские власти встали на «скользкую дорожку затягивания военных действий», в результате чего Вашингтон наверняка «окажется не там, где хотел». По словам обозревателя, история учит людей тому, что «прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства)».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена.

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