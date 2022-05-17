Олимпийский чемпион назвал общую черту Губерниева и Тутберидзе

Олимпийский чемпион Тихонов рассказал, что Тутберидзе, как и Губерниев, много матерится

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сравнил заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе с телекомментатором Дмитрием Губерниевым. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен назвал общую черту специалиста и журналиста. По его словам, оба очень много матерятся. Тихонов уточнил, что лично становился свидетелем того, как Губерниев прилюдно ругается. Про любовь Тутберидзе к нецензурным выражениям биатлонисту рассказали его знакомые из мира фигурного катания.

13 мая Тихонов поделился мнением о поездке Тутберидзе в США. Он обратил внимание на действующий в США «Акт Родченкова», согласно которому ее пребывание в стране вызывает опасение. «Этери на это глубоко наплевать, а потому ведет себя она по-хамски», — добавил Тихонов.

Биатлонист брал золото в эстафетах на четырех Олимпиадах подряд — с 1968-го по 1980 год. Он также является 11-кратным чемпионом мира.