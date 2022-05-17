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Экипажи Ка-27 и Ка-29 Северного флота отработали стрельбу

Экипажи вертолетов Ка-27 и Ка-29 Северного флота отработали стрельбу и бомбометание

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Экипажи вертолетов авиации Северного флота отработали поражение надводных и подводных целей в рамках учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова в горле Белого моря. Экипажи вертолетов Ка-27 и Ка-29 использовали бомбы и неуправляемые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В полетах приняли участие несколько экипажей противолодочного вертолета Ка-27 и штурмового корабельного вертолета Ка-29. Экипажи Ка-29 поразили ракетами и авиационной пушкой цель, которая имитировала надводный корабль условного противника. Вертолетчики на Ка-27 выполнили бомбометание по району нахождения подводной лодки условного противника.

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Отмечается, что экипажи успешно поразили цели. Также летчики отработали дозаправку на полигоне Лумбовский и полет по маршруту над местностью без ориентиров.

Противолодочный вертолет Ка-27 впервые поднялся в воздух в 1973 году. Вертолет предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Вертолет Ка-29 стал развитием Ка-27.

Ранее издание Defense News со ссылкой на источник в Министерстве обороны Индии сообщило, что переговоры Индии с Россией о покупке вертолетов Ка-31 прекращены.

В апреле защитный маневр вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» попал на видео. Экипаж вертолета выполнил пуск ракет в режиме кабрирования.

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Даниил Иринин
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