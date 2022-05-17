Получившим отказ в помощи кинотеатрам напомнили о первом правиле утопающих

Депутат Ямпольская призвала получившие отказ в субсидии киносети осваивать новые рынки

Киносетям необходимо искать новые формы работы и осваивать новые рынки, считает председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская. Она напомнила, что согласно первому правилу утопающих, сначала надо попытаться помочь себе самостоятельно. В беседе с «Лентой.ру» депутат перечислила варианты, как киносети могут сохранить свои кинотеатры и бюджет.

«Бизнес всегда открывается на свой страх и риск»

Правительство России отказалось выдавать кинотеатрам субсидию на сумму 6,5 миллиарда рублей. Отмечается, что на запрос о выделении финансовой помощи Минфин запросил дополнительное обоснование.

Сейчас всем нелегко. Киносетям тоже надо искать новые формы работы Елена Ямпольская депутат

«Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть. Кинотеатры уже выпускают на экраны в новом качестве фильмы, которые давно стали классикой», — подчеркнула депутат.

Елена Ямпольская уверена, что кинотеатрам стоит осваивать новые рынки.

«Даже европейское кино у нас практически не выходило в кинотеатрах, оно шло малым экраном. Голливуд забил все в последние годы. А существуют также и латиноамериканское кино, и индийское кино — масса кинематографов мира, которые были практически закрыты для нашего зрителя», — сказала она.

При этом депутат не отрицает финансовой правительственной помощи, однако и сами киносети должны искать пути, чтобы оставаться на плаву.

«Я не говорю сейчас, что никакой помощи не будет — это решает правительство, исходя из тех ресурсов, которые реально есть. Но тем не менее я согласна, что просто вкачивать деньги в отрасль, которая сама себе не попытается помочь — это безрезультатная история. Кинопрокат — это бизнес. Любой бизнес всегда открывается на свой страх и риск, но при этом государство, конечно, старается помогать в каких-то критических ситуациях», — считает Ямпольская.

Первое для утопающего — это помоги себе сам. Возможно, тогда и правительство с большим вниманием отнесется к тем суммам, которые киносети сейчас озвучивают Елена Ямпольская депутат

Половина страны у кинотеатров

Депутат заявила, что комитет Госдумы по культуре уже предлагал ввести факультатив для школьников в кинотеатрах.

«Для начала они могли бы быть по лучшему кино по истории Великой Отечественной войны. В последующем было бы здорово, если бы это был кинофакультатив по истории отечественного кинематографа, а может быть, и лучшего мирового. Мы же не отказываемся от лучшего мирового наследия», — сказала депутат.

Елена Ямпольская сообщила, что Госдума уже проводила совещание с представителями Минкультуры, Минпросвещения по поводу кинофакультативов.

«В том числе на совещании присутствовал и ряд представителей киносетей. Надо сказать, что они восприняли эту идею с энтузиазмом», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что такие программы в дальнейшем могут распространяться и на другие категории населения.

У нас все-таки 75-80 миллионов человек имеют кинотеатр в относительно шаговой доступности. Это половина населения страны Елена Ямпольская депутат

«Я думаю, что люди старшего поколения с большим интересом принимали бы участие в таких кинопоказах. Это может сопровождаться и каким-то мероприятием, каким-то вступительным словом, каким-то обсуждением», — заключила Ямпольская.

13 мая появилась информация, что в апреле 2022 года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона. Что касается сборов, то они составили 1,39 миллиарда против 3,013 миллиарда рублей в апреле 2021 года.