В Пентагоне впервые сделали заявление о возможных столкновениях c НЛО

Пентагон заявил об 11 возможных столкновениях американских военных с НЛО

Пентагон сообщил об 11 случаях, когда американские военные могли столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО), пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора разведки ВМС США Скотта Брэя.

Он выступил на открытых слушаниях в подкомитете специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса и впервые ответил на вопрос, сталкивалась ли военная техника США с НЛО. Изучением возможных инцидентов занимается специальная группа в министерстве обороны.

Как уточнил Брэй, американские военные ни разу не сталкивались с НЛО. «Но было по меньшей мере 11 случаев, когда столкновение чуть было не произошло», — сделал заявление он. Представитель ВМС уточнил, что от НЛО не поступало никаких сигналов, военнослужащие не пытались контактировать с ними.

Он объяснил, что во многих случаях такие объекты напоминали «беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета».

Представители Пентагона во вторник, 17 мая, показали ряд видеозаписей, которые могли бы говорить о существовании НЛО. На кадрах было запечатлено «нечто похожее на треугольники, некоторые из которых мерцают». Эксперты смогли установить, что в одном из случаев за НЛО могли принять дроны коммерческого назначения. Изучение второго видео подтвердило догадки, что «треугольники соотносятся с беспилотными летательными аппаратами».

Ранее конгрессмены США захотели раскрыть «одну из величайших тайн современности» и анонсировали слушания по НЛО.