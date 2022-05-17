Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Турцию

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует визит в Турцию

Президент России Владимир Путин воспользуется официальным приглашением посетить Турцию, однако на ближайшее время таких планов у главы государства нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы при изменении планов.

Песков подчеркнул, что у приглашения от турецкой стороны не было конкретных сроков.

Накануне РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak рассказало, что Турция готовится к визиту российского президента. Уточнялось, что детали деловой встречи будут обсуждаться турецкой стороной с вице-премьером России Александром Новаком, который 18 мая посетит Анкару.

В конце апреля сообщалось, что 28 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пообещал наладить стамбульский формат процесса переговоров между делегациями России и Украины.