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В России закроют корпункт телерадиокомпании CBC

Захарова заявила, что Россия закроет корпункт компании CBC в ответ на действия Канады

Фото: Mark Blinch / Reuters

Россия закроет корпункт канадской телерадиовещательной компании CBC в Москве в качестве ответной меры на действия североамериканского государства. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, трансляция которого доступна на сайте министерства.

По словам Захаровой, Москва также аннулирует аккредитации и российские визы журналистов издания. «Мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа», — заявила представитель МИД.

Ранее Захарова также упрекнула американские власти в блокировке российских СМИ. Так она отреагировала на слова посла США Джона Салливана, который выразил уверенность в том, что многим гражданам важно иметь доступ к неподконтрольным государству источникам информации.

В феврале стало известно о закрытии московского бюро Deutsche Welle (включен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Перед этим МИД России анонсировал, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание DW. Заявление МИД последовало за запретом вещания в Германии немецкоязычного телеканала RT DE.

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Олег Давыдов
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