Проверки богатейших людей США почти прекратились из-за нехватки средств

Счетная палата США сообщила о снижении числа налоговых проверок богатейших американцев

Число налоговых проверок граждан США, годовой доход которых превышает пять миллионов долларов, в последние годы резко снизилось. Еще в 2010 году аудиторы изучали 16 процентов таких деклараций, а в 2019-м удалось рассмотреть только два процента документов, сообщает CBNS со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).

Причиной почти полного прекращения проверок доходов богатейших людей стало снижение финансирования Налогового управления США. Руководству из-за нехватки средств пришлось сократить персонал до минимума с 1973 года, хотя сотрудникам надо обрабатывать миллионы новых деклараций и выполнять другие обязанности.

Авторы доклада указывают, что в период с 2011-го по 2013 годы в среднем удавалось выявить занижения доходов налогоплательщиков на 245 миллиардов долларов в год. При этом соблазн сэкономить на налогах в настоящее время значительно выше, ведь по пристальное внимание американских аудиторов попадает только каждая 50-я декларация.

Налоговое управление в марте объявило о намерении нанять 10 тысяч работников, чтобы справиться с 20 миллионами необработанных налоговых деклараций. Однако демократы и республиканцы пока не могут договориться о финансировании.

Первые, в том числе президент США Джо Байден, хотят инвестировать 80 миллиардов долларов в новые технологии и новый персонал, чтобы увеличить сбор налогов на 700 миллиардов долларов за десять лет. Однако их оппоненты указывают, что налоговое ведомство не предоставило достоверных доказательств большого объема потерь в текущем формате работы, а кроме того, ранее сталкивалось с критикой по поводу большого количества утечек и неэффективности.

В целом общий уровень налоговых проверок в США за десять лет упал с 0,9 процента до 0,2 процента. У тех, кто зарабатывает от 5 до 10 миллионов долларов, падение произошло с 13,5 процента до 1,4 процента, а для тех, чей доход еще выше — с 21,2 процента до 3,9 процента, то есть в пять раз. При этом эксперты отмечают, что с учетом пандемии COVID-19, скорее всего, исследование налоговых деклараций за 2020 год проводилось намного хуже.

В США на фоне восстановления после коронавирусного кризиса и геополитической нестабильности фиксируется рекордная с 1980-х годов инфляция. В апреле рост цен достиг 8,3 процента. Одним из способов справиться с нею Байден считает увеличение налогов для богатых граждан, которые, по его мнению, платят несправедливо мало. Такие взгляды вызвали резкую критику со стороны одного из богатейших американцев, основателя Amazon Джеффа Безоса.