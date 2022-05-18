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Часто путешествующая россиянка развеяла популярные мифы о самолете SSJ-100

Тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала об удобствах на самолетах Sukhoi Superjet 100

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова впервые полетела на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и развеяла популярные мифы о лайнере. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что сначала она боялась лететь на российском самолете, поскольку часто слышала о нем много противоречивых мнений. Однако, несмотря на стереотипы, автор купила билеты по маршруту АнтальяСочи. В первую очередь пассажирка обратила внимание на удобные кресла с новой обивкой и «приличное» пространство между сиденьями.

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Также туристка опровергла слухи о том, что Sukhoi Superjet — очень шумный самолет, который жестко приземляется. «Кажется, это писал тот, кто никогда на нем не летал. Шумит он не сильнее многих других самолетов, взлетает и садится тоже спокойно», — рассказала она.

Кроме того, блогерша приятно удивилась питанию на рейсе с небольшой продолжительностью полета — пассажирам предложили горячие напитки и вафли.

«Как путешественник с большим опытом добавлю, что по сравнению с лоукостерами AirAsia, например, Sukhoi Superjet — это вообще люкс», — заключила россиянка.

7 апреля авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Сочи в Стамбул на самолетах SSJ-100. Полеты выполняются ежедневно. Кроме того, перевозчик анонсировал запуск масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи.

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Мария Гейн
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