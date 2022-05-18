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«Торнадо-С» оснастили высокоточными снарядами

Вице-премьер Борисов: РСЗО «Торнадо-С» получили высокоточные реактивные снаряды

Фото: НПО «Сплав»

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров получили новые боеприпасы. РСЗО оснастили высокоточными снарядами с самонаведением. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«И РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч"... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель», — сообщил он в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

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РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров является глубокой модернизацией системы «Смерч». «Торнадо-С» получила автоматизированную систему управления наведением и огнем и аппаратуру бортового управления и связи. Новая РСЗО может использовать корректируемые реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 120 километров.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в 2022 году реактивная бригада ЦВО получит РСЗО «Торнадо-С».

В ноябре 2021 года генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева Александр Смирнов сообщил, что предприятие начало серийное производство корректируемых снарядов для «Торнадо-С».

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Даниил Иринин
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