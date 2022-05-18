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Бузова стала трендсеттером года и вызвала споры в сети

Певица Ольга Бузова получила награду «Трендсеттер года» и вызвала споры среди фанатов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова стала трендсеттером года и вызвала споры среди фанатов. Соответствующая информация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что поп-исполнительница победила в номинации «Трендсеттер года» на ежегодном международном музыкальном фестивале «Жара», который состоялся 17 мая в Москве. Победителя в этом направлении выбирали зрители телеканала «Муз ТВ» путем голосования. Знаменитость поднялась на сцену и высказала слова благодарности своим поклонникам. По словам звезды, ей приятно, что миллионы россиян повторяют ее тренды и ценности, которые она несет в массы.

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Подписчики неоднозначно отнеслись к награде телеведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Как обычно купленная премия», — заявил один из пользователей. «Если Оля задает тренды в России, то мне страшно за будущее нашей страны», «Какие тренды? О боги, вы посмотрите в чем она пришла на премию», «Ценности ты несешь, мама не горюй... Пора гнать вас полуголых девиц отовсюду» — высказались другие.

Несмотря на это, большинство фанатов похвалили певицу за смелый наряд и поздравили с победой. «С победой королева российского шоу бизнеса!», «Мои Поздравления! Только вперед, всегда вперед», «Вы пример для меня и многих, спасибо вам за это!» — прокомментировали они (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В феврале наряд Ольги Бузовой назвали «колхозом» в сети. Знаменитость опубликовала видео, в котором она прошлась по полю в кроп-топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница снялась без бюстгальтера, а ее волосы собраны в объемный пучок. Бузова также надела ободок в тон образа, блестящие серьги и крупное колье в виде цепи.

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Дарья Шляпужникова
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