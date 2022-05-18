В WTA поддержали идею лишить Уимблдон рейтинговых очков

Глава WTA Саймон поддержал лишение Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон оценил идею Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не начислять очки за выступление на Уимблдоне-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

Саймон провел совещание с теннисистками, в ходе которого поддержал инициативу ATP. Отмечается, что решение может быть официально принято на этой неделе, если совет директоров WTA и совет игроков организации дадут на то согласие.

11 мая сообщалось, что Совет игроков ATP, куда входят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, захотел лишить рейтинговых очков турниры в Великобритании, в том числе Уимблдон. Причиной послужило отстранение российских и белорусских теннисистов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в ATP и WTA выступили с осуждением в адрес организаторов.