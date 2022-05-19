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Диетолог назвала полезный для снижения холестерина в крови доступный овощ

Диетолог Лиза Янг назвала морковь самым полезным овощем для снижения холестерина

Фото: David Holifield / Unsplash

Сертифицированный диетолог Лиза Янг заявила, что овощи, как правило, крайне благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалист назвала морковь самым полезным и доступным из них.

Янг объяснила, что в моркови содержится большое количество растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, ведет к уменьшению риска развития заболеваний сердца. Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале The Lancet в 2019 году, всего 25 граммов клетчатки в сутки помогут держать под контролем вес, уровень сахара, холестерина и давления, сказала диетолог.

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Также этот овощ богат бета-каротином — предшественником витамина А, необходимым для профилактики ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Янг.

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Наталья Обрядина
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