Диетолог назвала полезный для снижения холестерина в крови доступный овощ

Диетолог Лиза Янг назвала морковь самым полезным овощем для снижения холестерина

Сертифицированный диетолог Лиза Янг заявила, что овощи, как правило, крайне благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалист назвала морковь самым полезным и доступным из них.

Янг объяснила, что в моркови содержится большое количество растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, ведет к уменьшению риска развития заболеваний сердца. Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале The Lancet в 2019 году, всего 25 граммов клетчатки в сутки помогут держать под контролем вес, уровень сахара, холестерина и давления, сказала диетолог.

Также этот овощ богат бета-каротином — предшественником витамина А, необходимым для профилактики ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Янг.

