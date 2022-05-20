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Бывший игрок НХЛ спас от смерти шестилетнего ребенка

Бывший игрок клуба НХЛ «Миннесота» Крис Фуко спас от смерти шестилетнего ребенка
Крис Фуко

Крис Фуко. Фото: Jan Huebner / Globallookpress.com

Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крис Фуко спас от гибели шестилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел во время отдыха хоккеиста на Багамских островах 10 мая. Фуко услышал крики о помощи на пляже и бросился спасать тонущего ребенка. Он вытащил девочку, передал спасателю, который реанимировал ее, после чего пострадавшая была доставлена в больницу. «Хоккей — командная игра. Если у твоего товарища проблемы, ты стараешься помочь. На пляже я подумал, что тоже могу оказать помощь», — заявил спортсмен.

В данный момент Фуко выступает в Германии за клуб «Изерлон Рустерс». До этого он играл в НХЛ и Американской хоккейной лиге.

13 января колумбийский полузащитник «Эр-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь сопернику из «Аль-Вакры» Усману Кулибали, у которого в концовке первого тайма матча чемпионата Катара случился сердечный приступ. Экс-игрок «Реала» правильно расположил голову Кулибали, что позволило последнему избежать удушья.

Анастасия Борисова
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