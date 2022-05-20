Гай Германика рассказала о влиянии Кадырова на Емельяненко

Режиссер Гай Германика: Кадыров оказал сильное влияние на Александра Емельяненко

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала о влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова на российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«С Рамзаном Ахматовичем Саша был совсем другим: он не пил, вел здоровый образ жизни. И Кадыров действительно оказывал на него сильное влияние», — заявила Гай Германка. Она подчеркнула, что Кадыров принял участие в съемках ее документального фильма, так как находится в хороших отношениях со спортсменом.

11 мая Гай Германика объявила о решении продать свой документальный фильм «Емельяненко» в частную коллекцию. Стоимость картины составляет 50 миллионов рублей.

В 2020 году Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который основал Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с Кадыровым, а в декабре прошлого года они провели совместный спарринг.