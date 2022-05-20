Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине

Лавров заявил, что все опасения относительно действий Запада на Украине подтверждаются

Все опасения о действиях Запада на Украине подтверждаются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, передает РИА Новости.

Министр рассказал, что Украина в течение восьми лет «категорически отказывалась» выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе, поэтому российские власти «не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию». Он отметил, что в ходе спецоперации на территории Украины все опасения Москвы «о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются».

«Все задачи, которые были поставлены президентом [России Владимиром] Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего в Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — заключил министр.

Ранее Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада в гибридной тотальной войне. «Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение"», — заявил дипломат.