Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине

Лавров заявил, что все опасения относительно действий Запада на Украине подтверждаются

Фото: Reuters

Все опасения о действиях Запада на Украине подтверждаются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, передает РИА Новости.

Министр рассказал, что Украина в течение восьми лет «категорически отказывалась» выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе, поэтому российские власти «не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию». Он отметил, что в ходе спецоперации на территории Украины все опасения Москвы «о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются».

«Все задачи, которые были поставлены президентом [России Владимиром] Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего в Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — заключил министр.

Ранее Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада в гибридной тотальной войне. «Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение"», — заявил дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.