Американская фигуристка увидела плюс в отсутствии соперниц из России
Фигуристка из США Белл заявила, что без соперниц из России она сможет выступать дольше
Американская фигуристка Мэрайя Белл увидела плюс в отсутствии на международных турнирах соперниц из России. Об этом сообщает Figureskatersonline.
26-летняя представительница США заявила, что недопуск российских фигуристок откроет для многих спортсменок новые возможности. Она подчеркнула, что может продолжить выступать в фигурном катании еще год. «Особенно если не будет фигуристов из России», — добавила Белл.
1 марта Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.
Белл — чемпионка США в одиночном катании. Она выигрывала золото командного чемпионата мира в 2019 году.