США заявили об отказе России вступить в НАТО в 90-х

Госсекретарь США Блинкен заявил об отказе России от членства в НАТО в 1990-х годах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО. В интервью ведущему The Late Show Стивену Колберту американский чиновник заявил, что Москва посчитала, что это не то, что она хотела бы сделать. Текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента.

Еще в 1990-х этот вопрос действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать Энтони Блинкен госсекретарь США

По его словам, НАТО является объединенным оборонительным союзом, члены которого должны быть уверенными, что в случае нападения их обязательно защитят союзники.

«Вот в чем дело. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию и не нападет на Россию. Он не намерен нападать на Россию», — заключил Блинкен.

Держали двери открытыми

В 1990-х годах, как вспоминает в своей статье для издания Atlantic бывший президент США Билл Клинтон, он предлагал российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.

Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину Билл Клинтон экс-президент США

В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны раскрыл реакцию США на запрос России в 2000 году о вступлении в НАТО. Он сообщил, что в ходе последнего визита Клинтона в Россию он спросил его, как Америка отнесется к членству страны в альянсе.

Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны Владимир Путин президент России

Цель — уничтожить Россию

В беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что главной целью НАТО является уничтожение России. По его словам, после распада СССР Москва участвовала в ликвидации стран Варшавского договора, который был создан в 1955 году, через шесть лет после создания НАТО «для противодействия ему странами Восточного партнерства».

«В 1991 году эту организацию с нашим участием распустили, но НАТО продолжило существование. А в 1990-м году была принята Парижская хартия для новой Европы — там о мире, безопасности, сотрудничестве в Европе и ни слова про НАТО, все думали, что оно канет в Лету. Американцы НАТО сохранили, чтобы эту организацию переориентировать или как-то видоизменить», — отметил сенатор.

Политик добавил, что планы расширения НАТО на восток были созданы в 90-е годы, и ни о каком приглашении России в альянс речи не было, а сама политика так называемых открытых дверей была сформирована в начале 2000-х годов.

Вступать в НАТО предлагал Сталин

Климов добавил, что о вступлении СССР в НАТО говорил советский лидер Иосиф Сталин. В то же время, как добавил сенатор, после создания альянса Советский Союз заявлял о готовности в него вступить, но при условии, «если эта организация [нужна] для того, чтобы на Земле был мир».

«Чтобы доказать агрессивность организации по отношению к нам, нужно такого рода вопросы задавать: если вы говорите, что эта организация не против нас, чего же вы нас не хотите туда принять? Ответа нет. И этот вопрос задавался на протяжении всех лет с 1949 года периодически различными нашими руководителями. Эти разговоры нужны были для того, чтобы на практике убедиться, что эта структура на протяжении десятилетий не меняет своей главной задачи. Главная задача — это как минимум сдерживание нашего отечества, а как максимум его ликвидация с политической карты», — заключил сенатор.