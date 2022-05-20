США заявили об отказе России вступить в НАТО в 90-х
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО. В интервью ведущему The Late Show Стивену Колберту американский чиновник заявил, что Москва посчитала, что это не то, что она хотела бы сделать. Текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента.
Еще в 1990-х этот вопрос действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать
По его словам, НАТО является объединенным оборонительным союзом, члены которого должны быть уверенными, что в случае нападения их обязательно защитят союзники.
«Вот в чем дело. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию и не нападет на Россию. Он не намерен нападать на Россию», — заключил Блинкен.
Держали двери открытыми
В 1990-х годах, как вспоминает в своей статье для издания Atlantic бывший президент США Билл Клинтон, он предлагал российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.
Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину
В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны раскрыл реакцию США на запрос России в 2000 году о вступлении в НАТО. Он сообщил, что в ходе последнего визита Клинтона в Россию он спросил его, как Америка отнесется к членству страны в альянсе.
Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны
Цель — уничтожить Россию
В беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что главной целью НАТО является уничтожение России. По его словам, после распада СССР Москва участвовала в ликвидации стран Варшавского договора, который был создан в 1955 году, через шесть лет после создания НАТО «для противодействия ему странами Восточного партнерства».
«В 1991 году эту организацию с нашим участием распустили, но НАТО продолжило существование. А в 1990-м году была принята Парижская хартия для новой Европы — там о мире, безопасности, сотрудничестве в Европе и ни слова про НАТО, все думали, что оно канет в Лету. Американцы НАТО сохранили, чтобы эту организацию переориентировать или как-то видоизменить», — отметил сенатор.
Политик добавил, что планы расширения НАТО на восток были созданы в 90-е годы, и ни о каком приглашении России в альянс речи не было, а сама политика так называемых открытых дверей была сформирована в начале 2000-х годов.
Вступать в НАТО предлагал Сталин
Климов добавил, что о вступлении СССР в НАТО говорил советский лидер Иосиф Сталин. В то же время, как добавил сенатор, после создания альянса Советский Союз заявлял о готовности в него вступить, но при условии, «если эта организация [нужна] для того, чтобы на Земле был мир».
«Чтобы доказать агрессивность организации по отношению к нам, нужно такого рода вопросы задавать: если вы говорите, что эта организация не против нас, чего же вы нас не хотите туда принять? Ответа нет. И этот вопрос задавался на протяжении всех лет с 1949 года периодически различными нашими руководителями. Эти разговоры нужны были для того, чтобы на практике убедиться, что эта структура на протяжении десятилетий не меняет своей главной задачи. Главная задача — это как минимум сдерживание нашего отечества, а как максимум его ликвидация с политической карты», — заключил сенатор.