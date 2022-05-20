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Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян

В Германии впервые выявили человека с подтвержденным заражением оспой обезьян

Фото: Simon Dawson / Reuters

Германия стала еще одной страной, где выявили первого человека, зараженного оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.

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Варвара Кошечкина
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