Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян

В Германии впервые выявили человека с подтвержденным заражением оспой обезьян

Германия стала еще одной страной, где выявили первого человека, зараженного оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.