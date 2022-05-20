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Майк Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете

Майк Тайсон признался, что усвоил важный урок из истории с избиением пассажира в самолете

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал инцидент с избиением пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Американец принял участие в эпизоде подкаста Club Random with Bill Maher.

55-летний Тайсон признался, что усвоил важный урок из случившегося. «Никогда не думал, что мои действия могут взволновать так много людей», — заявил он.

Тайсон атаковал одного из пассажиров самолета 21 апреля. Экс-чемпион мира нанес несколько ударов по лицу мужчины, который перед этим провоцировал американца.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Николай Костюков
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