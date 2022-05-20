В ЛДПР рассказали о процедуре выбора нового главы партии

Депутат Свищев рассказал, что главу ЛДПР выберут среди кандидатов от разных регионов

Нового лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выберут до конца мая на партийном съезде. Согласно процедуре, каждый регион представит свою кандидатуру на пост главы партии. Об этом «Ленте.ру» рассказал член ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По словам депутата, кандидатами на пост председателя ЛДПР станут не только депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, которых выдвинули в московском отделении партии.

«Московское городское отделение ЛДПР сегодня выбирало делегатов на внеочередной съезд, который будет выбирать руководителя партии ЛДПР. Такие мероприятия, как у нас, пройдут и проходят в других регионах, будут выдвинуты другие делегаты, а на съезде [из них] уже будут выбирать нового лидера Либерально-демократической партии России», — объяснил он.

Внеочередной XXXIV съезд ЛДПР намечен на 27 мая, рассказал Дмитрий Свищев. Он утверждает, что решение будут принимать исключительно члены ЛДПР.

«У нас не власти России выбирают лидера партии, а делегация съезда, вероятно, открытым голосованием примет решение. У нас много достойных кандидатов будет. Я считаю, будет выбран самый достойный, однозначно, это будут люди из наших партийцев», — заключил парламентарий.

18 мая лидером фракции ЛДПР в Госдуме стал председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

«Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отреагировал он на назначение.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года.

