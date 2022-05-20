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Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году

Вице-премьер Борисов сообщил, что ВМФ России получит 20 боевых кораблей в 2022 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получит суда обеспечения и 20 боевых кораблей в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судно обеспечения», — сказал вице-премьер, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.

Также Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено шесть судов обеспечения и десять кораблей. В состав ВМФ приняли девять боевых катеров, 13 судов обеспечения и шесть боевых кораблей.

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Ранее командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина рассказал, что в ближайшее время флот получит два малых ракетных корабля.

В марте в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что в 2022 году ВМФ России получит восемь кораблей и подлодок.

В феврале газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что в 2022 году Северный флот получит фрегат, который станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

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Даниил Иринин
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