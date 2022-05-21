Розыгрыш РПЛ завершился

«Рубин» и «Арсенал» вылетели из РПЛ по итогам чемпионата России

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 30-й тур. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате еще 2 мая, одержав победу над «Локомотивом». Второе место по итогам розыгрыша РПЛ занял «Сочи», который в 30-м туре разгромил московское «Динамо» (5:1). Бело-голубые расположились на третьем месте.

В зоне вылета остались «Рубин» и «Арсенал». В следующем сезоне они будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сохранили шансы на выступление в РПЛ «Уфа» и «Химки», которым предстоят стыковые матчи.

В ФНЛ также завершился чемпионат. Триумфаторами стали «Торпедо» и «Факел», которые пробились в РПЛ.