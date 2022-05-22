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Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне

Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в войне

Фото: РИА Новости

Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о героизме народов Содружества независимых государств (СНГ) — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

В конце апреля Кабинет министров внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Раду. Инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне было подписано осенью 2011 года. Согласно договору, все его участники обязуются обеспечивать защиту и сохранность воинских захоронений и памятников, расположенных на территориях их стран.

16 февраля 2022 года Верховная Рада Украины заявила о выходе страны из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ) и соглашения СНГ о происхождении товаров.

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Варвара Кошечкина
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