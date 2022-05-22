Месси одной фразой оценил дебютный сезон вне «Барселоны»

Футболист Месси фразой «остался горький привкус» подвел итоги первого сезона в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подвел итоги первого сезона во французском ПСЖ.

Футболист фразой «остался горький привкус» оценил результаты команды. «Этот год отличался от других из-за всего, что произошло. Конечно, в 2022 году нас ждет много хорошего. Это будет важный год, и мы собираемся бороться», — заявил он.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне Барселоны, за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

16 мая президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении Месси в команду. Лапорта заявил, что был бы рад, если бы 34-летний футболист вернулся в клуб.