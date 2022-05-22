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Спорт

Шведский футболист «Спартака» заявил о нежелании возвращаться в Россию

Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон заявил о нежелании возвращаться в Россию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о планах по продолжению карьеры. Об этом сообщает Aftonbladet.

Футболист заявил о нежелании возвращаться в Россию. При этом швед добавил, что 1 июля ему придется сделать это, чтобы не нарушать контрактных обязательств. «Возможно, к этому времени что-то изменится. Сейчас я не веду переговоров с клубом, всеми делами занимается мой агент», — отметил Ларссон.

Ларссон в начале апреля воспользовался опцией приостановки договора со «Спартаком» и присоединился к шведскому АЕК на правах аренды. Трансферная стоимость шведа составляет 11 миллионов евро. За АЕК он успел провести девять матчей, в которых зыбил два мяча и сделал три голевые передачи.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Алексей Гусев
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