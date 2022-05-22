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В Белоруссии заявили о резком росте военных группировок в Польше и Прибалтике

В Белоруссии заявили о двукратном увеличении военных группировок в Польше, Литве и Латвии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военные группировки в Польше и двух прибалтийских республиках — Латвии и Литве — резко выросли за последние два года. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает «Интерфакс».

«Группировка войск, находящихся на территории Польши, Литвы и Латвии, увеличилась за последние два года в два раза и составляет сегодня 37,5 тысячи человек», — заявил Вольфович.

По его словам, также наблюдается рост авиационной группировки на территории сопредельных стран — в настоящее время там насчитывается 135 боевых самолетов. Участились и полеты самолетов-разведчиков вдоль белорусских границ — каждые сутки фиксируется до 6-7 воздушных судов, собирающих разведданные.

Ранее Вольфович заявил, что на территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы. Так, по его словам, численность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи человек, на Киевском — более 5,5 тысячи человек.

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Варвара Кошечкина
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