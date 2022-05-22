В Минобороны объяснили необычную траекторию для полета ракеты «Сармат»

Командующий РВСН Каракаев заявил о способности ракеты «Сармат» летать через Южный полюс

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Генерал-полковник объяснил преимущество полета через Южный полюс тем, что эта траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны. Однако вывести ракету в космическое пространство можно и с других траекторий, уточнил он.

По его словам, возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса. В ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата «Сармата», уверен Каракаев.

Выбор названия

Командующий РВСН также объяснил выбор названия для новой баллистической ракеты. По его словам, воины древнего народа сарматов дрались прямым мечом, и их враги знали, «что за счет этого меча и будет им возмездие».

Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия Сергей Каракаев командующий РВСН

23 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что «Сармат» в классификации НАТО получил название «Сатана-2». «Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны (натовское обозначение стоящей на вооружении России ракеты Р-36М2 «Воевода» — прим. «Ленты.ру») может быть только Сатана 2.0"», — сказал он.

Ранее CNBC уличил Госдепартамент США в троллинге Кремля. Американское внешнеполитическое ведомство объявило название новой должности — старший советник по вредоносным действиям и трендам (Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends — SARMAT), аббревиатура которой совпадает с названием российского ракетного комплекса.

Новое оружие

19 мая Рогозин рассказал, что один «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. При этом, по его заверению, всего в РВСН будет поставлено 46 боевых комплексов.

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заменит советские «Воеводы». Новая ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки и доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн в любую точку мира. Ожидается, что новинка обеспечит безопасность России на 30-40 лет.