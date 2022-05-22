Гендиректор «Зенита» высказался об уходе Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев подтвердил уход Дзюбы из клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление форварда Артема Дзюбы об уходе из клуба. Высказывание функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Он подтвердил, что выложенный игроком видеоролик с прощанием игрока с командой не является инсценировкой. «Ждите заявление от клуба», — добавил Медведев.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» ранее в воскресенье, 22 мая. Футболист в соцсетях опубликовал ролик, в котором предстал в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.