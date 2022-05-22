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Спорт

Гендиректор «Зенита» высказался об уходе Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев подтвердил уход Дзюбы из клуба

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление форварда Артема Дзюбы об уходе из клуба. Высказывание функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Он подтвердил, что выложенный игроком видеоролик с прощанием игрока с командой не является инсценировкой. «Ждите заявление от клуба», — добавил Медведев.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» ранее в воскресенье, 22 мая. Футболист в соцсетях опубликовал ролик, в котором предстал в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.

Алексей Гусев
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