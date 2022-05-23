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Спорт

Дзюба запустил подкаст после ухода из «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий Артем Дзюба запустил собственный подкаст на платформе «Яндекс Музыка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

33-летний форвард объявил о запуске «Дзюбакаста» после ухода из «Зенита». В эфирах спортсмен будет обсуждать кино совместно с актером Максимом Лагашкиным. Пользователям доступно пять выпусков подкаста.

22 мая «Зенит» объявил об уходе нападающего из клуба. В тот же день Дзюба попрощался с фанатами клуба в социальных сетях.

Дзюба присоединился к «Зениту» в 2015 году. Вместе с клубом он четырежды выигрывал чемпионат России. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он отметился 11 голами в 28 матчах.

Дзюба известен по выступлениям за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал». В составе сборной России он забил 30 голов в 55 матчах. На чемпионате мира-2018 он был капитаном команды и вместе с ней дошел до четвертьфинала турнира.

Николай Костюков
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