Невролог раскрыл причины онемения рук во сне

Невролог Геннадий Марутенков: причиной онемения рук может быть туннельный синдром

Невролог, кандидат медицинских наук Геннадий Марутенков раскрыл причины онемения рук во сне. Врач обратил внимание, что причиной такого состояния может быть туннельный синдром, сообщило издание «Доктор Питер».

«Если появилось онемение кистей рук, надо обратиться к кистевому хирургу, или неврологу, или нейрохирургу, который специализируется на периферической нервной системе, — прокомментировал Геннадий Марутенков. — Затем пройти диагностику. Обычно в таких случаях назначают электронейромиографию (ЭНМГ), исследование определяет, нарушена ли проводимость нервного импульса по нерву. Следующий шаг — лечение».

Невролог добавил, что карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона (чаще всего во время климакса и старения), ревматических и эндокринных заболеваний. Туннельный синдром, продолжил он, часто встречается у офисных сотрудников, много работающих за компьютером, а также у тех, кто во время работы выполняет постоянно сгибательно-разгибательные движения рукой. Также провоцирует заболевание нехватка витамина B6, который быстро расходуется во время стресса.

Врач отметил, что о синдроме предупреждают такие симптомы, как онемение большого, указательного и среднего пальцев, которое чаще случается ночью, а также слабость в кисти, при которой сложно удерживать предметы.

Для профилактики и лечения туннельного синдрома врачи рекомендуют спать с вытянутыми в нейтральном положении запястьями, на ночь бинтовать запястья, избегать энергичного сгибания и разгибания кисти. Также специалисты рекомендуют поднимать вещи двумя руками и в целом держать руки в тепле.

Немаловажную роль в профилактике заболевания играет правильно организованное рабочее место, объясняет Марутенков. Локти должны согнуты под углом 90 градусов, предплечья при работе должны оставаться в позиции параллельной полу, а запястья — прямыми. Во время работы нужно регулярно делать перерыв, массировать руки, добавил специалист.

Лечением синдрома запястного канала занимаются хирурги. Больным с онемением рук назначают физиотерапию, если этот метод не помогает, через небольшой прокол проводят операцию, высвобождающую нерв, заключил врач.

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