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Оценены перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза ООН

Экс-посол России Панов заявил, что Японии не светит стать постоянным членом Совбеза ООН

Фото: Salvatore Di Nolfi / Reuters

Слова президента США Джо Байдена о поддержке предоставление Японии постоянного членства в Совете безопасности ООН — рядовая фраза, которая ничего не значит. Так перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза оценил экс-посол России в Японии и профессор МГИМО Александр Панов в беседе с «Лентой.ру».

Бывший дипломат напомнил, что когда между Россией и Японией были хорошие отношения, Москва также заявляла, что Токио является достойным членом Совета Безопасности. «Но это ничего не значит, поскольку никакой реформы Совета Безопасности не светит», — заявил Панов. По его словам, обсуждения подобного шага продолжаются уже не одно десятилетие, но так ни к чему и не привели.

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Ранее Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Свою позицию он озвучил на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Политики согласились с необходимостью реформирования и укрепления ООН.

В 2005 году Япония вместе с Бразилией, Германией и Индией сформировали «Группу четырех» (G4), целью которой было взаимное продвижение заявок на постоянное членство в Совете Безопасности. С тех пор Япония неоднократно выступала за реформу органа — в том числе после начала боевых действий на Украине. Кисида заявил, что необходимость реформы обусловлена «агрессивными действиями России», которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Валентина Шварцман
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