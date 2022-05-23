Мбаппе советовался с Макроном перед продлением контракта с ПСЖ

Килиан Мбаппе признался, что президент Макрон попросил его остаться в чемпионате Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

23-летний форвард рассказал, что французский лидер призывал его продолжить выступать в местном чемпионате. «Это показало мне, что футбол меняется и начинает играть важную роль для общества», — заявил Мбаппе.

Ранее ESPN с ссылкой на источник в стране парижан сообщил, что зарплата Мбаппе по новому контракту составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов. Кроме того, бонусные выплаты могут достигнуть 300 миллионов евро.

21 мая стало известно, что ПСЖ удержал форварда. Мбаппе подписал контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2025 года.