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Супруги отбились от ворвавшейся в их дом медведицы с помощью кухонного ножа

Newsweek: в Висконсине супруги отбились от медведицы кухонным ножом, чтобы защитить детей

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

В американском штате Висконсин супруги отбились от ворвавшейся в их дом медведицы с помощью кухонного ножа, а затем застрелили ее, чтобы защитить детей. Об этом сообщает Newsweek.

Происшествие случилось поздно вечером в пятницу, 20 мая. Сначала супруги заметили возле дома зверя, который ел из кормушки для птиц. Они попытались отпугнуть его криками, но тот не убежал, а бросился в их сторону, с разбегу выбил стекло и ворвался в дом.

Между парой и медведицей завязалась драка. В какой-то момент жене удалось ее отвлечь и ударить ножом. В этот момент муж принес ружье и застрелил зверя. Сотрудники департамента природных ресурсов штата Висконсин забрали животное на экспертизу. Предположительно, у него остался детеныш.

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Супруги получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказали помощь, а затем отпустили домой. Дети пары не пострадали.

Сотрудник департамента природных ресурсов Дэвид Макфарланд порекомендовал при встрече с медведем обозначить свое присутствие с помощью шума. Обычно, увидев человека, медведь уходит сам. Еще один способ отогнать зверя — поднять руки над головой. Так он подумает, что вы больше, чем есть на самом деле. Если у животного во время встречи с человеком нет путей отступления, нужно медленно двигаться назад, давая ему понять, что у вас нет намерения нападать.

Ранее сообщалось, что в США мужчина спас забиравшую почту около дома соседку, на которую набросился медведь. Он сел в машину и начал сигналить, чтобы спугнуть зверя.

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Евгения Черкасова
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