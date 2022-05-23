В США оценили российские ракеты

Military Watch включило Р-37М в список самых эффективных ракет класса «воздух-воздух»

В США оценили вооружение современных истребителей. Российские управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и К-77М включили в список самых эффективных ракет воздушного базирования, составленный изданием Military Watch.

Ракета большой дальности Р-37М стала продолжением разработки Р-37, которую разрабатывали для перехватчиков МиГ-31М. Р-37М несет боевую часть массой 60 килограммов и может поражать цели на дальности до 400 километров. Р-37М может сбивать истребители и самолеты поддержки. Ракета входит в арсенал самолетов Су-35С и Су-57.

Еще одной российской ракетой в рейтинге издания стала К-77М. Боеприпас средней дальности получил радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), который обеспечивает высокую точность К-77М.

Также в список вошли китайские ракеты PL-15 и PL-XX, европейская Meteor, иранская Fakour 90 и AIM-120D производства США.

Ранее издание The Drive сообщило, что российский истребитель Су-57 в ходе специальной военной операции по защите Донбасса мог применять ракеты Р-77-1 или «Изделие 810».

В октябре 2021 года в публикации Military Watch отметили, что ракета К-77М может обеспечить России преимущество перед странами НАТО.