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Телеканал «Дождь» проиграл дело о блокировке

Суд в Москве отклонил иск телеканала «Дождь», в котором тот оспаривал блокировку в России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд в Москве отклонил иск телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов), в котором тот оспаривал блокировку в России. Решение, как передает РИА Новости, было принято Тверским судом столицы.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — огласил свой вердикт по делу судья Станислав Утешев. Известно, что проигранный иск был подан «Дождем» еще в апреле 2022 года, ответчиком по нему выступала Генеральная прокуратура России.

Пресс-служба канала тогда подтвердила поступление уведомления от Роскомнадзора, в котором говорилось о необходимости ограничить доступ к ресурсу. Это требование «Дождь» посчитал невыполнимым, поскольку для этого пришлось бы удалить все материалы телеканала.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Дождю» 1 марта. Издание тогда заподозрили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, а также ложные сведения о действиях российских военных в рамках операции по защите Донбасса.

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Артур Галеев
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