В России объяснили противоречия Турции и НАТО

Сенатор Джабаров заявил о равнодушном отношении НАТО к Турции

У НАТО и Анкары сложились особые отношения. При этом Североатлантическому альянсу необходима турецкая армия. Причины противоречий внутри военного блока в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Отношения Турции и НАТО

Турция, которая входит в военный блок с 1952 года, всегда находилась в особом статусе, отметил сенатор.

Мне сложно оценить состояние самого НАТО, но отношение к Турции в Европе всегда было равнодушным. С 1999 года Турция пытается вступить в Европейский союз, но ей отказывают, причем сроки вступления отодвигаются все дальше и дальше Владимир Джабаров российский сенатор

«Что касается НАТО, конечно, основные партнеры по альянсу заинтересованы иметь в составе блока такую армию, как турецкая. Это одна из самых мощных боевых армий, она вторая по численности и обученности в странах НАТО после Соединенных Штатов Америки. Но у Турции есть свои претензии и по борьбе с терроризмом, и после попытки госпереворота она все это высказывала. Поэтому Турция — самостоятельный игрок, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — сильный и мощный человек, запугивать его бесполезно. Если он что-то пытается выгадать для своей страны, то это потому, что он является президентом государства, он ищет приемлемые пути развития для своей страны. Поэтому Турция имеет свою четкую претензию по новым членам НАТО», — заявил Владимир Джабаров.

Как заявил турецкий лидер, Анкара не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

«Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — сказал Эрдоган.

Кризис в НАТО?

По словам Владимира Джабарова, после начала специальной военной операции России на Украине у НАТО осталась единственная цель. При этом речи о прекращении существования военного блока не идет.

Говорить, что НАТО скоро развалится, я бы не стал торопиться. НАТО — достаточно мощная структура, объединяет 30 государств. Желательно, чтобы оно было структурой для поддержания безопасности, а получается, что это структура, которая развязывает военные конфликты. Так было в Ливии, в Ираке, в Афганистане. К сожалению, ничем хорошим в этом плане НАТО не запомнилось Владимир Джабаров российский сенатор

«Второго дыхания у НАТО никакого нет. Вся идея НАТО сейчас — завалить Украину современным оружием и биться до последнего украинца. Они готовы поставлять в огромных количествах самое современное оружие, лишь бы Украина продолжала вооруженный конфликт с Россией, надеясь, что тем самым ослабнет наша страна» — заключил сенатор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместо бесполезных и голословных заявлений ожидает от НАТО содействия Анкаре для устранения ее обеспокоенности в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

19 мая Турция проинформировала партнеров по НАТО, что выступает против присоединения к военному блоку Швеции и Финляндии. За вступление новых участников по правилам должны высказаться все участники альянса.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Анкара выдвинула ряд требований для одобрения заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО. В частности, речь шла о возобновлении участия Турции в программе поставок американских истребителей F-35, а также снятия санкций за покупку российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

В середине мая Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в Североатлантический альянс. Такое решение страны приняли после начала специальной военной операции России на Украине. Если североевропейские страны войдут в НАТО, сухопутная граница военного блока и России увеличится с 1215 до 2600 километров.