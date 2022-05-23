Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России объяснили противоречия Турции и НАТО

Сенатор Джабаров заявил о равнодушном отношении НАТО к Турции
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

У НАТО и Анкары сложились особые отношения. При этом Североатлантическому альянсу необходима турецкая армия. Причины противоречий внутри военного блока в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Отношения Турции и НАТО

Турция, которая входит в военный блок с 1952 года, всегда находилась в особом статусе, отметил сенатор.

Мне сложно оценить состояние самого НАТО, но отношение к Турции в Европе всегда было равнодушным. С 1999 года Турция пытается вступить в Европейский союз, но ей отказывают, причем сроки вступления отодвигаются все дальше и дальше

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Что касается НАТО, конечно, основные партнеры по альянсу заинтересованы иметь в составе блока такую армию, как турецкая. Это одна из самых мощных боевых армий, она вторая по численности и обученности в странах НАТО после Соединенных Штатов Америки. Но у Турции есть свои претензии и по борьбе с терроризмом, и после попытки госпереворота она все это высказывала. Поэтому Турция — самостоятельный игрок, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — сильный и мощный человек, запугивать его бесполезно. Если он что-то пытается выгадать для своей страны, то это потому, что он является президентом государства, он ищет приемлемые пути развития для своей страны. Поэтому Турция имеет свою четкую претензию по новым членам НАТО», — заявил Владимир Джабаров.

Материалы по теме:
МИД Финляндии обозначил сроки решения проблем с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Финляндии обозначил сроки решения проблем с Турцией по вступлению в НАТО
22 мая 2022
В США назвали способ убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
В США назвали способ убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
22 мая 2022
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции
Сегодня

Как заявил турецкий лидер, Анкара не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

«Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — сказал Эрдоган.

Кризис в НАТО?

По словам Владимира Джабарова, после начала специальной военной операции России на Украине у НАТО осталась единственная цель. При этом речи о прекращении существования военного блока не идет.

Говорить, что НАТО скоро развалится, я бы не стал торопиться. НАТО — достаточно мощная структура, объединяет 30 государств. Желательно, чтобы оно было структурой для поддержания безопасности, а получается, что это структура, которая развязывает военные конфликты. Так было в Ливии, в Ираке, в Афганистане. К сожалению, ничем хорошим в этом плане НАТО не запомнилось

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Второго дыхания у НАТО никакого нет. Вся идея НАТО сейчас — завалить Украину современным оружием и биться до последнего украинца. Они готовы поставлять в огромных количествах самое современное оружие, лишь бы Украина продолжала вооруженный конфликт с Россией, надеясь, что тем самым ослабнет наша страна» — заключил сенатор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместо бесполезных и голословных заявлений ожидает от НАТО содействия Анкаре для устранения ее обеспокоенности в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

19 мая Турция проинформировала партнеров по НАТО, что выступает против присоединения к военному блоку Швеции и Финляндии. За вступление новых участников по правилам должны высказаться все участники альянса.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Анкара выдвинула ряд требований для одобрения заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО. В частности, речь шла о возобновлении участия Турции в программе поставок американских истребителей F-35, а также снятия санкций за покупку российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

В середине мая Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в Североатлантический альянс. Такое решение страны приняли после начала специальной военной операции России на Украине. Если североевропейские страны войдут в НАТО, сухопутная граница военного блока и России увеличится с 1215 до 2600 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Бывшего начальника УФСИН по Липецкой области отправили в колонию за взятку
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Эстонский генерал призвал НАТО ввести в Черное море боевые корабли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.