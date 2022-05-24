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Третья по величине криптобиржа начала блокировать счета россиян

Российские пользователи криптобиржи Coinbase столкнулись с блокировкой счетов

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Российские пользователи американской криптовалютной биржи Coinbase столкнулись с блокировкой счетов, выяснил РБК.

Ранее площадка предупредила, что с 31 мая начнет закрывать счета клиентов из России с суммами более 10 тысяч долларов. В компании меру объяснили необходимостью соблюдать требования американского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Однако уже 23 мая пользователям с меньшими суммами стали приходить уведомления о блокировке.

Один из опрошенных РБК клиентов Coinbase сообщил, что не совершил ни одной сделки в аккаунте, но получил письмо о закрытии счета. О получении уведомления также рассказал финансовый аналитик 8848 Invest Виктор Першиков — сумма на его счете не превышала 10 тысяч долларов.

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О том, что Coinbase начнет закрывать аккаунты россиян, стало известно 5 мая. Площадка предложила пользователям из России вывести все средства или предоставить документы, подтверждающие, что они не попадают под санкции ЕС. Ранее гендиректор компании Брайан Армстронг заверял, что меры не коснутся тех, кого не оказалось в санкционных списках.

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Софья Ермакова
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