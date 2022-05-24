Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Задержание Додона попало на видео

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона попало на видео

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят Додона из дома и сажают в автомобиль. На экс-президенте нет наручников.

Додон задержан на 72 часа. Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что он подозревается в совершении преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины» и «Незаконное обогащение».

Во время обысков у родственников Додона были обнаружены десятки тысяч евро, а также шахматы, которые политику подарил бывший замминистра экономики Виталий Юрку, подозреваемый в незаконном обогащении.

София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша
Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии
Психолог объяснила феномен популярности «Макдоналдса» у россиян
Минобрнауки заявило о разработке собственной системы образования
Врач рассказала об опасных причинах затяжного кашля без признаков простуды
Курс доллара снизился
Генсек ООН заявил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»
Китаец построил особняк и парк развлечений для своих собак
Против россиянина возбудили дело из-за антивоенных надписей на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.