Задержание Додона попало на видео

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона попало на видео

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят Додона из дома и сажают в автомобиль. На экс-президенте нет наручников.

Додон задержан на 72 часа. Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что он подозревается в совершении преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины» и «Незаконное обогащение».

Во время обысков у родственников Додона были обнаружены десятки тысяч евро, а также шахматы, которые политику подарил бывший замминистра экономики Виталий Юрку, подозреваемый в незаконном обогащении.