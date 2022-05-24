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Все греческие компании перешли на оплату газа в рублях

Источник РИА Новости сообщил, что все греческие компании перешли на оплату газа в рублях

Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister's Office / Reuters

Все греческие компании, которые импортируют российский газ, перешли на оплату топлива в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Прекращения поставок не будет, добавил собеседник агентства. В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45 до 55 процентов импорта в зависимости от сезона.

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Ранее стало известно, что DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая. В начале 2022 года «Газпром» договорился о цене на газ для DEPA. Компании утвердили условия поставок топлива до 2026 года.

Ценообразование определяется на 80 процентов ценами спотовых поставок газа в голландском хабе и на 20 процентов индексом нефти. В греческой компании считают, что без учета последнего фактора стоимость поставок газа существенно выросла бы.

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Платон Щукин
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