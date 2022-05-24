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США раскрыли срок готовности гиперзвуковой системы ПРО

Вице-адмирал ВМС США Джон Хилл заявил о начале создания гиперзвуковой системы ПРО

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Reuters

Пока рано говорить о сроках, когда будет создана американская система противоракетной обороны (ПРО), способная перехватывать гиперзвуковые летательные аппараты. Об этом пишет Breaking Defense, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла.

Раскрывая срок готовности подобной системы, военный отметил, что «все только начинается». По его словам, программа создания соответствующей системы находится в зачаточном состоянии, поэтому пока нельзя сказать, будет ли она завершена в 2020-х или 2030-х годах.

Издание напоминает, что в настоящее время над своими предложениями по разработке системы перехвата гиперзвукового оружия работают американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Наиболее интересные решения Пентагон пообещал выбрать к концу 2022 года.

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В феврале Хилл заявил, что ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия.

В декабре 2021 года в публикации 19FortyFive утверждалось, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» не нужен России, поскольку она и без него способна совершить прорыв системы ПРО США.

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Иван Потапов
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