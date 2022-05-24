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Экс-посол России рассказал о подготовке Японии к конфликту с Китаем

Экс-посол России Панов рассказал о подготовке Японии к возможному конфликту с Китаем
Александр Панов

Александр Панов. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Япония ведет подготовку к возможному конфликту с Китаем, перебрасывая свои силы на юг страны из-за напряженности вокруг Тайваня. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН и экс-посол России в Японии Александр Панов.

По его словам, в Токио опасаются, что если Китай начнет операцию на Тайване и подчинит его под свой контроль, то Пекин может двинуться дальше на север. «Там у них спор с Японией по островам Сэнкаку — а там глядишь и Окинаву тоже затронут», — пояснил бывший дипломат.

Панов добавил, что у Японии нет наступательных вооружений, однако власти страны переоборудование вертолетоносцев в мини-авианосцы с американскими самолетами укороченного взлета F-35B. Их также могут направить на юг страны. «Также идут дискуссии о том, чтобы Япония могла наносить превентивный удар по ракетным базам в тех странах, откуда может начаться нападение на Японию с использованием этого оружия», — отметил Панов. По его словам, реализовать подобные планы Токио будет крайне сложны как с точки зрения конституции, запрещающие использование Сил самообороны Японии в наступательных целях, так и с точки зрения технической подготовленности.

Ранее Байден заявил, что США в случае военного вторжения со стороны Китая, помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статуса-кво в одностороннем порядке. МИД КНР в ответ выразил протест Соединенным Штатам, а официальный представитель ведомства призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Валентина Шварцман
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